Charla “Disputar el Juego” promueve rescate de juguetes artesanales

CIUDAD MCY.-En los espacios de la Galería Red de Arte, ubicada en la Plaza Bolívar de Caracas, se realizó la charla: “Disputar el Juego: “Juguetes artesanales contra la lúdica del consumo hegemónico”, jornada de reflexión que profundizó en la urgencia de rescatar las tradiciones populares frente a los modelos comerciales impuestos por el mercado actual.

El conversatorio inició con la intervención de Nicolás Agüero, quien destacó su experiencia en la creación de piezas con materiales sencillos. El artesano explicó cómo su evolución en la juguetería y la música le permite establecer conexiones genuinas con las infancias.

“Tradicionalmente el papagayo se vuela en Semana Santa; mi tradición es volar papagayo todo el año”, afirmó Agüero para subrayar la vigencia permanente de lo lúdico.

Por su parte, Arisabel Yaya abordó el rol de la artesanía como herramienta de resistencia ante el capitalismo de las grandes corporaciones. La ponente enfatizó la necesidad de que el sector artesanal trascienda y acompañe el avance del pueblo hacia nuevos horizontes creativos.

Asimismo, Agustín Cona recalcó que el destino final del juguete artesanal es el contacto directo con los niños para que estos exploren sus raíces e identidad. “Los juguetes no tienen que estar en una vitrina, son para estar en las manos de los infantes”, sentenció Cona durante su participación.

Los ponentes coincidieron en la relevancia de estos espacios para consolidar la identidad colectiva. Además, hicieron un llamado a la colaboración entre el Estado y las comunidades para proteger el oficio juguetero, pues cada pieza contiene la historia de quienes resisten a través de la creatividad.

La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Red de Arte, cerró con un intercambio de ideas entre el público y los facilitadores. La institución invita a la ciudadanía a seguir sus redes sociales para participar en las próximas actividades programadas en la Galería de la Plaza Bolívar.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA