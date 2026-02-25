Venezuela insta a países de la ONU implementar tratados de desarme

CIUDAD MCY.-En el contexto del 61° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el canciller de la República, Yván Gil, sostuvo un encuentro de alto nivel con la directora general de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Tatiana Valovaya, con el objetivo de fortalecer la cooperación multilateral.

A través de su canal oficial de Telegram, el jefe de la diplomacia venezolana calificó la reunión como un paso significativo en las relaciones con el organismo internacional.

“Ha sido un verdadero honor reunirnos con Tatiana Valovaya, directora general de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra”, manifestó.

Este episodio forma parte de una serie de encuentros de alto nivel destinados a fortalecer la cooperación multilateral y denunciar las agresiones externas que vulneran la soberanía nacional.

Gil ratificó el restablecimiento de los canales de diálogo técnico con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), bajo principios de respeto mutuo y no injerencia.

Asimismo, el Gobierno venezolano exigió ante el consejo el cese de las medidas coercitivas unilaterales y denunció la «geopolítica selectiva» que utilizan algunos organismos para presionar a naciones soberanas.

