Centro Hispano Venezolano de Aragua ofrece membresías temporales

Con la apertura de esta forma de participación societaria, se podrá hacer uso de las áreas recreativas junto a la familia y ser parte integral como socios en actividades culturales o deportivas

CIUDAD MCY.- Ismael Caballero, secretario de Relaciones Públicas del Centro Hispano-Venezolano del Estado Aragua, fue recibido en Ciudad Maracay en ocasión de anunciar que, el emblemático club de la región con más de 50 de funcionamiento, ha aperturado el proceso de ofertas de membresías temporales para uso de sus instalaciones en actividades recreativas, deportivas y culturales.

Caballero, rememoró que “este centro social nació de la idea de inmigrantes españoles de conformar en nuevas tierras un club privado, mediante el cual ellos pudieran pasar de generación en generación las costumbres y cultura española, y que no se perdiera la esencia de esas actividades que fue transferida a sus hijos de origen hispano, como los nacidos en Venezuela y las descendencia de estos, y que se ha mantenido a través del tiempo”.

El club se mantiene gracias a su organización debidamente estructurada y al aporte de los socios que a través de la cancelación de cuotas mensuales de sus membresías cubren los gastos de operaciones y mantenimiento de los espacios recreativos.

Refirió el directivo que en el Centro Hispano “se realizan diferentes actividades deportivas, como softball, fútbol, futbol sala, voleibol, tenis, baloncesto, karate, natación, waterpolo. De hecho contamos con atletas que entrenan en nuestras instalaciones y han ido a participar en competencias deportivas nacionales y en otros clubes del país”.

Igualmente, mencionó caballero se desarrollan actividades culturales a través de escuelas de flamenco, ballet, con intercambio y encuentros culturales y deportivos con otros clubes de la región, de otros países, como Casa Italia, Casa Portuguesa, que también hacen vida en la región, siendo así un punto de encuentro multicultural en el estado Aragua.

MEMBRESÍAS TEMPORALES

Explicó el visitante, “es interés de nosotros una particularidad que estamos aplicando actualmente, que facilita la membresía de manera temporal a aquellas personas que quieran formar parte de nuestra familia del Centro Hispano”

“Estamos ofreciendo membresías temporales con un costo de 100 dólares, 50 dólares que representarían la primera mensualidad y 50 dólares la membresía, denominados no permanente, de disfrute por un tiempo definido de todas nuestras instalaciones a un módico precio”, detalló.

Se podrá hacer uso de las áreas recreativas junto a la familia y ser parte integral en nuestra sociedad de manera cultural o deportiva practicando cualquiera de las actividades que antes mencionadas que incluye el disfrute del área del gimnasio que por el pago competiría con cualquier gym en Aragua.

“Entonces es una oportunidad que brindamos a la sociedad para integrarse a la familia del Centro Hispano, la membresía será otorgada por un año y bajo solicitud puede ser prorrogable un año adicional lo que alcanzaría su uso por dos años continuos. Es una oportunidad que brindaría la opción a largo plazo de ser socios de manera permanente en nuestro club”

INVITACION

La directiva le da la bienvenida al Centro Hispano para que “soliciten la planilla con los recaudos y puedan ser parte de nuestra familia. En las redes está CHV Aragua, por allí pueden contactarnos para comunicarse con nuestro personal administrativo en el club y obtener la información”, concluyo Caballero

MARCOS GAVIDIA

FOTOS: CIUDAD MCY