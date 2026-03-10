Instalan Comité Operativo para manejo de cuencas hidrográficas en Revenga

CIUDAD MCY.- Cumpliendo instrucciones de la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, del Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Freddy Ñañéz, y de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, la directora ministerial de Ecosocialismo en la entidad, Yuliana Ramos, junto al alcalde del municipio Revenga, Daniel Perdomo, formalizaron la instalación del Comité Operativo para el Manejo de las Cuencas Hidrográficas (CopCuencas) en la localidad.

Esta instancia estratégica surge como una labor mancomunada entre diversas instituciones nacionales, regionales y locales, junto al Poder Popular, con el objetivo de consolidar estrategias que garanticen la protección del recurso hídrico en la región.

«Estamos sumados en la protección y difusión de las acciones necesarias para consolidar las mejores políticas que aseguren nuestro vital líquido, recordando que el agua es vida», destacó Ramos durante el encuentro.

ARTICULACIÓN Y PREVENCIÓN

La instalación del comité también contempla la activación de protocolos de protección junto a los ministerios de Planificación y de Aguas, las alcaldías y las comunidades organizadas.

Estos esfuerzos están vinculados al Plan Pre-Lluvia y a procesos de sensibilización ambiental para mitigar riesgos y optimizar el manejo sustentable del territorio.

Finalmente, el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, bajo las premisas de la 6ta Transformación del Plan de las 7 Transformaciones y el Plan de la Aragüeñidad, reafirma su compromiso de trabajar junto al pueblo para garantizar la seguridad hídrica y la preservación de los ecosistemas.

