Venezuela aspira Récord Guinness de la mayor banda de marcha en el mundo

CIUDAD MCY.- Venezuela aspira a obtener el récord Guinness de la mayor banda musical de marcha en el mundo, el cual actualmente ostenta Japón, nación que puso 12 mil 269 músicos en escena en 2025. Para dicho fin, el Ministerio del Poder Popular para la Juventud labora activamente con cultores especializados en dicha práctica.

Al respecto, el presidente de la Federación Nacional de Bandas de Marcha (Fedebandas), Manuel Rosas, aseguró que esta hazaña pondrá a estas expresiones artísticas en el mismo sitio de honor que ostenta el Sistema Nacional de Orquestas.

Prosiguió al estimar que para el próximo mes de agosto se desarrolle la actividad, e indicó que se tienen conversaciones con la empresa de los Récords Guinness. Rosas aclaró que el evento se realizará en Caracas, y posiblemente será en Los Próceres o La Carlota.

Para romper el récord del país nipón, Rosas pronostica la presencia de aproximadamente 20 mil músicos en escena, entre bailarinas y coreógrafos. “Hemos arrancado con 15 mil”, informó, y calificó que las inscripciones iniciaron de manera positiva.

Adicionalmente, el dirigente musical comunicó que para realizar la inscripción, los interesados pueden comunicarse a través del número de celular 0424-142-9571, o mediante la cuenta de red social Instagram de la organización.

FUENTE:VTV

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