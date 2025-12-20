Más de 1.200 Consejos de Ecosocialismo han sido conformados en el territorio nacional

CIUDAD MCY.- En Conmemoración al Bicentenario del Decreto de Chuquisaca, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, recibió de parte del ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, el balance de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, la cual inició el pasado 10 de julio.

Acompañado de la Primera Dama, Cilia Flores; de la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, y ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez; de la presidenta del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Rosa Inés Chávez; entre otras autoridades, el Jefe de Estado en su recorrido por el parque Vinicio Adames manifestó su alegría de ver estos espacios reverdecidos para el sano disfrute del pueblo venezolano.

El ministro Ricardo Molina informó que se ha impulsado el trabajo en el fortalecimiento de la sala de gobierno comunal, la conformación de los Consejos Ecosocialistas en cada comuna, alcanzando un total de 1.262 Consejos de Ecosocialismo conformados y 1.200 más están en etapa de conformación antes de que finalice el 2025.

«También hemos avanzado mucho en la recuperación y activación de los viveros, viveros forestales y frutales arborios, tenemos 271 viveros activos y nos propusimos producir este año 5 millones de plantas, casi lo logramos con 4 millones 804 mil 57 arbolitos que ya están en el territorio».

Al respecto, el Mandatario Nacional indicó estar dispuesto a participar en una jornada especial que permita cumplir con la meta, «En 12 días podemos irnos a los campos y a las montañas, me invitan para sembrar esos 200.000 árboles y llegar a 5 millones de árboles sembrados para la vida».

Molina precisó que para el próximo año se estima contar con 2 mil viveros comunales en todo el territorio nacional, para llegar a la meta en el 2026 de 10 millones de árboles producidos durante el año; el doble de este 2025.

