80% de los incendios forestales en Aragua han sido controlados por la Operación Llovizna

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de combatir las llamas que están afectando al emblemático Parque Nacional Henri Pittier, los organismos de prevención y desastres del estado Aragua suman más de 40 horas de labor en las que han logrado sofocar al menos hasta el 80% del incendio.

El balance de la operación fue dado a conocer por el primer comandante del cuerpo de bomberos forestales, Germán Gutiérrez; quién estuvo acompañado por Marcelo Sánchez, Secretario de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología; y Jesús Franco, director Regional de Protección Civil Aragua.

El primer comandante de bomberos informó que más 90 funcionarios de los diversos organismos de seguridad y voluntarios permanecen desplegados con un solo propósito «controlar los incendios que están afectando la vegetación, fauna y la salud de los ciudadanos».

Explicó Gutiérrez que, luego del sobrevuelo que se realizó durante la mañana de este jueves, se constató que las llamas han sido controladas entre la serranía de Las Delicias y La Fila de las Mayas. “Ya tenemos controlada la cabeza del incendio que iba perfilándose hacia la fila Chigorazo, ciertamente va a haber mucha emanación de humo porque ahí el fuego está presente en un área que tiene mucha humedad», resaltó

Los organismos de prevención y desastres de la entidad suman más de 40 horas de ardua labor en las que han realizado más de 25 descargas de agua, así como también, se ha logrado el rescate de especies animales que quedaron atrapadas en las intensas llamas.

Cabe resaltar que, los brigadistas forestales están realizando un extraordinario trabajo a lo largo y ancho del parque impidiendo que las llamas no afecten infraestructuras locales.

Por último, el comandante de bomberos forestales hizo un llamado a la población a mantener la calma. «Nosotros en este momento estamos liquidando el incendio para evitar mayor afectación tanto al medio natural, viviendas y a la población que está alrededor, así que vamos a mantener la calma, porque desde aquí estamos trabajando para controlar el 100% de esta crisis que está afectando a nuestro pulmón vegetal».

PRENSA GBA

FOTOS: GBA