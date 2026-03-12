MPPS fortalece Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta oportuna en materia de hemocomponentes, la Autoridad Única de Salud del estado Aragua, Yosmary Lombano, entregó un equipo de refrigeración de alta tecnología al Servicio Autónomo Docente del Hospital Central de Maracay (HCM), gracias a las acciones ejecutadas del Gobierno Bolivariano a través del Ministerio de Salud.

Lombano acompañada de la directora general del HCM, Elba Petit y la directora regional de Banco de Sangre, Greanny Peñaloza, informó que el equipo será destinado, exclusivamente al almacenamiento y resguardo de concentrado globular, un insumo necesario para intervenciones quirúrgicas y emergencias.

Manifestó que esta iniciativa forma parte del plan de modernización del Sistema Público Nacional de Salud, que busca elevar los estándares de atención hospitalaria en el estado Aragua mediante la actualización tecnológica de sus servicios principales, todo ello en aras de garantizar atención de calidad a la población aragüeña.

Lombano ratificó que la dotación de equipos médicos nuevos, forma parte de las políticas sociales del Ejecutivo nacional, liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodriguez, articuladas por la Ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez y la Gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez.

PRENSA CORPOSALUD ARAGUA

FOTOS: PRENSA CORPOSALUD