A 212 Años: Simón Bolívar recibe el título de «El Libertador» en reconocimiento a la liberación de los pueblos

PorBeatriz Guilarte

Oct 14, 2025

CIUDAD MCY.- El canciller de la República, Yván Gil, celebró que el 14 de octubre de 1813, hace 212 años, Simón Bolívar recibió el título de Libertador de Venezuela, por el gobernador de Caracas, Cristóbal Mendoza, en nombre de los venezolanos.

El reconocimiento fue gracias a sus victorias contra las tropas españolas en la Campaña Admirable, que liberó a los pueblos del occidente del país y permitió la creación de «la Segunda República».
A través de un post compartido en Instagram, Gil indicó que «Venezuela enaltece de nuevo la lucha de Bolívar por la libertad, la igualdad y la soberanía nacional y de nuestros pueblos de América del Sur».
«Valores que nos inspiran a continuar luchando frente a nuevas amenazas imperialistas», agregó.
GLOBOVISIÓN  | FOTO CORTESÍA
Por Beatriz Guilarte

