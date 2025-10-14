Venezuela participa en Encuentro Preparatorio Ministerial de COP30 en Brasilia

CIUDAD MCY.- Venezuela participó en el Encuentro Preparatorio Ministerial de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), que se desarrolla los días 13 y 14 de octubre de 2025, en la ciudad de Brasilia en Brasil. En este sentido, el ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, destacó en su intervención que una de las banderas de la nación bolivariana es la justicia climática, debido a que la crisis climática actual impulsada por el capitalismo, afecta de manera desproporcionada a los países en desarrollo.

Sentenció que mientras el 10 % más rico del planeta genera casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero, son los países del sur los que sufren los impactos más devastadores, “como huracanes, sequías, incendios y pérdidas económicas que superaron los 300 mil millones de dólares sólo en el año 2024”.

Subrayó igualmente que, las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela, han tenido un impacto negativo, no sólo en los esfuerzos ambientales que se realizan, “sino también en los mercados de combustibles fósiles, incluidos petróleo y gas natural, que siguen siendo recursos esenciales para el desarrollo de muchas naciones”.

Molina aseguró que, al restringir la inversión necesaria para el desarrollo de esta materia, las sanciones no sólo terminan por socavar los esfuerzos de la acción climática, sino que afecta también la puesta en marcha de proyectos ambientales y el acceso a tecnologías limpias y sus fuentes de financiamiento. “De allí que no nos cansaremos de exigir su levantamiento completo, inmediato e incondicional”.

Dijo que es derecho soberano de todos los Estados del mundo, el que puedan definir sus propias políticas energéticas y de desarrollo, incluyendo el uso de sus recursos naturales. “Subrayamos la importancia de la cooperación internacional, la transferencia tecnológica y la inversión, tanto en hidrocarburos como en opciones energéticas diversificadas, para apoyar un desarrollo resiliente y equitativo”.

Finalmente, aseguró que Venezuela ha salido adelante, aún “con el criminal bloqueo económico y con la grosera amenaza bélica” impuesta por el imperialismo, con recursos propios implementan planes de reforestación, programas de eficiencia energética, transporte eléctrico y proyectos de energías renovables.

“Pero, insistimos, sin cooperación justa, sin asistencia, sin financiamiento y sin el levantamiento de las criminales medidas coercitivas unilaterales, estas acciones serán insuficientes frente a la magnitud de la crisis que ha generado el capitalismo, incluso diríamos existencial, a la que nos enfrentamos», afirmó.

