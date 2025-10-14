Inició Encuentro Nacional de la Juventud en Acción

CIUDAD MCY.- La juventud venezolana inició este lunes el Encuentro Nacional de la Juventud en Acción: Gobierno Popular y 7 Transformaciones, un espacio diseñado para alinear la acción juvenil con la agenda de desarrollo nacional.

El evento de instalación contó con la participación de los directores estadales de la juventud de los 25 estados del país.

El ministro del Poder Popular para la Juventud, Sergio Lotartaro, inauguró la jornada haciendo un llamado a la acción directa y territorial.

«Debemos apoderarnos de los espacios, mantenernos en el territorio con la gente, escuchar las propuestas de las comunidades y humanizar las necesidades de los jóvenes», expresó el Ministro.

El Encuentro contó con la presencia de destacadas líderes del movimiento.

La presidenta de la Gran Misión Venezuela Joven, Génesis Garvett, recordó a los participantes que esta generación es la primera en asumir la responsabilidad.

De impulsar un proceso revolucionario y exhortó a mantener la unidad ante el momento político.

Por su parte, la diputada América Pérez enfatizó el rol protagónico de Venezuela en la escena mundial.

Y llamó a la movilización popular como herramienta clave para «vencer la guerra cognitiva».

Asimismo, Grecia Colmenares, secretaria general de la JPSUV, destacó la urgencia de redefinir el liderazgo juvenil para transitar hacia nuevas formas organizativas en materia de resistencia.

«Debemos enfocarnos en nuestro rango de acción, saber qué nos toca por hacer y en qué podemos aportar», afirmó.

El encuentro nacional se extenderá hasta este martes 14 de octubre.

Con la realización de mesas de diálogo orientadas a consolidar una agenda común y un plan de acción para la juventud enmarcado en las 7 Transformaciones.

Proyectando su despliegue en todo el territorio nacional.

RADIO MIRAFLORES | FOTO CORTESÍA