Abanderada delegación venezolana rumbo a los IV Juegos Sudamericanos de la Juventud

CIUDAD MCY.- El complejo Complejo Deportivo y Cultural Guayana Esequiba, ubicado en la localidad de San Bernardino de la ciudad de Caracas, fue el escenario que albergó el acto de abanderamiento de la delegación nacional que intervendrá en la cuarta edición de los IV Juegos Deportivos Sudamericanos de la Juventud.

En la cita, que se desarrollará en Ciudad de Panamá del 12 al 25 de abril, Venezuela contará con una delegación de 179 atletas -71 masculinos y 108 femeninos- que representarán el tricolor nacional en 22 de las 24 disciplinas convocadas.

A propósito de este evento, los atletas seleccionados para portar el estandarte nacional fueron la tenimesista Dakota Ferrer y el nadador Dennis Pérez. Ferrer, de 17 años, cuenta dentro de su palmarés con una medalla dorada en los Juegos Panamericanos Junior celebrados en Paraguay durante 2025, así como también, otra presea dorada en el WTT Capadoccia I celebrado en Turquía. Entretanto, entre los logros alcanzados por Pérez en 2025 sobresalen sus dos medallas de oro alcanzadas en los Juegos Bolivarianos de Lima, siendo ellas en la modalidad de 100 metros libres y en el relevo 4×100 libre.

Para la delegación nacional estos juegos representan su Reto Admirable 2026 y Ciudad de Panamá será testigo del talento de una generación que se ha formado con disciplina en deportes bandera como lucha, levantamiento de pesas, karate y boxeo.

En el marco del acto de abanderamiento, el vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial de la República Bolivariana de Venezuela, Héctor Rodríguez, enfatizó que una gran parte de esta delegación se nutre del talento surgido en los Juegos Nacionales Estudiantiles.

“Aspiramos subir a lo más alto del podio en estos juegos, Dios mediante regresaremos a ocupar un lugar en el podio y todos los venezolanos estaremos muy orgullosos de todos ustedes”, alentó la autoridad nacional.

Entretanto, el Ministro del Deporte, Franklin Cardillo, expresó sus palabras de optimismo a los jóvenes atletas venezolanos que dirán presente en la cita deportiva regional. “Son las mejores, son el presente, son el futuro y son las mejores atletas de Venezuela que van a representar y van a vencer en estos Juegos Sudamericanos, felicitaciones para ustedes” .

Cabe destacar, que Venezuela en los juegos del año 2013 ocupó el tercer lugar del medallero general, mientras que en las ediciones de 2017 y 2022 ocupó el 4° y 5° lugar respectivamente.

Por su parte, Dennis Pérez, abanderado de la delegación criolla declaró, “vamos a demostrar en esta edición que vamos por más, vamos a demostrar que siempre podemos mejorar y demostrar nuestro talento, nuestra fuerza, nuestra voluntad”.

Venezuela participará en esta justa deportiva en 167 pruebas de 209 pruebas y se estima una cosecha final de 31 medallas de oro, 29 de plata y 50 de bronce.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESÍA