Pesista venezolana Clara Fuentes se coronó campeona del Abierto de Asia

CIUDAD MCY.- La venezolana Clara Fuentes se alzó con la medalla de oro este miércoles, en la categoría de 50 kg,al totalizar 353 kilos luego de sus tres intentos en el Campeonato Abierto de Parapotencia Asia-Oceanía que se celebra en Bangkok.

El certamen, que se desarrolla del 7 al 12 de abril en la capital tailandesa, cuenta con la participación de 249 atletas procedentes de 23 países, de los cuales 19 pertenecen a la región de Asia-Oceanía y cuatro son naciones invitadas, entre ellas Venezuela, El Salvador, República Dominicana y Puerto Rico.

Durante la competencia en la categoría de 50 kg, la campeona paralímpica de Paris 2024, Clara Fuentes, subió a la plataforma con un peso corporal de 49.4 kg.

Fuentes logró en su primer movimiento 115 kg, subió posteriormente la barra a 118 kg en su segundo intento y cerró con una marca de 120 kg en el tercero, para un total de 353 Kg

La segunda posición quedo en manos de la uzbeka, Nasiba Tashpulatova, quien acumuló un total de 333 kg tras realizar tres intentos positivos de 108, 111 y 114 kg, mientras que el tercer puesto lo ocupó su compatriota Dildorakhon Nurillaeva con 304 kg, tras conseguir tres levantamientos de 98, 102 y 104 kg respectivamente.

Con esta victoria, Fuentes continúa su dominio mundial en la división de los 50 kg poniendo en alto el nombre de Venezuela y reafirmando su condición de máxima figur de la parapontencia.

PRENSA MINISTERIO DEL DEPORTE

FOTO: CORTESÍA