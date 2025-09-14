Abasto Tipo I en Piñonal fortalece sistema alimentario en Aragua

** El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó el relanzamiento de esta red como parte del esfuerzo conjunto entre el poder comunal y las instituciones del Estado

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo por fortalecer la red de distribución de alimentos, el Gobierno Bolivariano ha reinaugurado el Abasto Tipo I Piñonal en la parroquia Joaquín Crespo de Maracay.

El establecimiento, que permanecía inactivo desde 2017, ha sido recuperado en tiempo récord para beneficiar a más de 46.000 habitantes de la zona.

Cabe destacar que, la recuperación del establecimiento, fue una instrucción directa de la vocera del Poder Popular en la Gobernación, Joana Sánchez.

El espacio funcionará como un supermercado que no solo proveerá alimentos, sino que también ofrecerá áreas de esparcimiento, como parques y una cafetería para el uso de la comunidad.

El Abasto Piñonal beneficia directamente a más de 18.000 familias de la parroquia Joaquín Crespo, incluyendo a 16 UBCH, 87 CLAP y 43 consejos comunales.

Además, se extiende a la Comuna Robinsoniana, favoreciendo a más de 8.000 familias.

La plantilla de 17 trabajadores del establecimiento está conformada por miembros de esta misma comuna.

Las labores de rehabilitación incluyeron la recuperación total de la infraestructura a través de la reparación y pintura de paredes y aceras, recuperación de la caseta de vigilancia, restauración de todos los estantes de piso de venta y estructuras de hierro, impermeabilización completa del módulo, pulitura y cristalizado del piso de granito, recuperación de tres neveras, construcción de una nueva pared perimetral.

Marbelia López, habitante de la Comuna Robisoniana envió su agradecimiento al Gobierno Regional y Local por habilitar el establecimiento que tiene como fin ofrecer costos asequibles de los productos de primera necesidad a la comunidad que tanto lo necesitaba, «agradecida porque se consiguen buenos precios no solo para este sector sino para muchos más» manifestó López.

Esta reactivación es un paso clave en el plan de fortalecimiento del sistema alimentario, garantizando que las familias en el estado Aragua tengan acceso a productos de primera necesidad.

