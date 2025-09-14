Militancia miliciana de Ribas se activó en el Plan Independencia 200

CIUDAD MCY.-Cumpliendo el llamado patriota que hizo el presidente obrero de Venezuela, Nicolás Maduro, se activó la militancia miliciana ribense encabezada por el comandante de Órgano de Defensa Integral en Ribas, alcalde Juan Carlos Sánchez y el director de la Escuela de Tropas Profesionales de Ejército G/J José Félix Ribas G/B Tito Gómez.

La activación de la operación Independencia 200 como se denominó este ejercicio militar, reunió en la sede del Cuartel Mariano Montilla a milicianos de los municipios Ribas y Bolívar, quienes acudieron con la firmeza de defender la independencia de Venezuela en cualquier escenario.

“Siempre lo hemos dicho y nuestro presidente Nicolás Maduro, lo ha reiterado, somos hombres y mujeres de paz, de trabajo, amor y de diálogo. No queremos y nunca hemos querido la guerra con ningún país hermano, pero tampoco estamos dispuestos a dejarnos arrebatar nuestra libertad y menos por el imperio yankee que ha venido sembrando terror en el mundo con sus políticas hipócritas de guerra en nombre de la paz…”

“Aquí estamos cumpliendo con la orden operacional que instruyera nuestro presidente Nicolás Maduro, igualmente la camarada gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, convencidos de que si queremos paz tenemos que prepararnos para defenderla”, destacó el alcalde Juan Carlos Sánchez.

El ejercicio militar se desarrolló en tres dinámicas, la primera instrucción y capacitación sobre el uso de armamento con adiestramiento en tiro seco el cual se realizó con un arma de fuego descargada.

Igualmente, la militancia participó en lo que se conoce como orden cerrado, además de recibir instrucciones a través de video en el cual se explicó la importancia de defender la soberanía de Venezuela.

