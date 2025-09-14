Activan Plan de saneamiento en sectores populares de San Mateo

CIUDAD MCY.- En cumplimiento de las orientaciones el presidente Nicolás Maduro , y en articulación con la vocera del Poder Popular para la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, y de la alcaldesa Marisol Rodríguez , se llevó a cabo una jornada de destape de aguas servidas en diversos sectores del municipio Bolivar, como parte de la Segunda Transformación enfocada en Ciudades Humanas y Servicios Públicos.

La acción fue ejecutada en coordinación con el equipo de Hidrocentro, y forma parte del compromiso del Gobierno Bolivariano de garantizar condiciones dignas para el pueblo sanmateano.

Los sectores atendidos en esta jornada fueron:

Calle Flores, paso de la quebrada

Calle Romero Sánchez, cruce con calle Flores

Calle Buena Vista, sector Orope

Callejón Brisas de Pipe

Callejón Tamanaquito

“Nuestra alcaldesa está atendiendo directamente a su pueblo Sanmateano, haciendo de San Mateo un lugar digno para vivir”, expresó una publicación en la red social Instagram.

La jornada contó con la participación activa de las cuadrillas de servicios públicos, líderes comunitarios y vecinos, quienes celebraron la respuesta inmediata a una necesidad prioritaria que impacta directamente en la salud y calidad de vida de la población.

Con esta acción, el Gobierno Bolivariano reafirma el compromiso con el bienestar colectivo, la atención directa a las comunidades y el fortalecimiento de los servicios públicos como eje fundamental de transformación territorial.

PRENSA ALCALDÍA DE SANMATEO | FOTO PRENSA ALCALDÍA DE SANMATEO