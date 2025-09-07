Abierta la convoca a participar en el Premio Nacional de Cultura 2025

CIUDAD MCY.- El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, inició la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Cultura 2025, el cual se otorgará, igual que en ediciones pasadas, a las menciones de Arquitectura, artes plásticas, artes circenses, artesanía, cine, cultura popular, danza, fotografia, humanidades, literatura, música, saberes tradicionales y teatro, así lo informó el titular del ente, Ernesto Villegas.

A través de un comunicado compartido por la red social Instagram, detalla que las postulaciones en sus distintas menciones podrán ser realizadas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, comunidades organizadas, colectivos o cualquier otra instancia del Poder Popular.

«Se recibirán aquellas derivadas por iniciativa propia del aspirante», detalla el texto de convocatoria publicado por Villegas.

Además, la mención honorífica para creadores o creadoras está enfocada en las diversas disciplinas de la invención que coadyuvan a los procesos socio culturales de la nación y en representación genuina de la cultura venezolana.

Los postulados deberán contar con al menos 20 años de trayectoria comprobados en su disciplina. El comunicado también indica que la mención honorífica podrá ser entregada post mórtem.

La convocatoria estará abierta desde este 8 de septiembre hasta el 8 de diciembre de 2025. Las personas que deseen participar deberán enviar al siguiente correo electrónico: premionacionalcultura@mincultura.gob.ve, síntesis curricular y documentación que valide los años de experiencia.

Fuente AVN || Foto Cortesía