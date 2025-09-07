‎”Calle de los Creadores” en el TOM fomenta la economía local  

*‎**El Teatro de la Ópera de Maracay habilitó este espacio adyacente para exhibir el talento aragüeño en los ámbitos textiles, gastronómicos, manualidades, papelería y otras creaciones***

CIUDAD MCY.- ‎‎El Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) se sumó al desarrollo económico regional, con una actividad extraordinaria titulada la Calle de los Creadores, espacio abierto para que los emprendedores muestren al público aragüeño la gran variedad de productos que ofrecen.

‎‎A partir de las 5:00pm, quienes asistan podrán disfrutar de exposiciones gastronómicas, textiles, manualidades, papelería, artesanías y mucho más en el espacio que colinda con el teatro, como es el bulevar del TOM, ubicado en la calle lateral de esta sala de espectáculos.

‎‎Este evento marca una pauta innovadora, al promover la dinamización y fortalecimiento de un importante sector para el crecimiento y estabilidad económica de la región.

‎‎‎THAIMARA ORTIZ | FOTO | REFERENCIAL