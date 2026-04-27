Abordaje infraestructural recupera sede de Bibliotecas Virtuales en San Casimiro

Esta acción busca ofrecer un mejor servicio tecnológico y de formación en la entidad

CIUDAD MCY.- Para recibir una correcta formación en cualquier área se requiere un espacio en óptimas condiciones, por ese motivo, se lleva a cabo la recuperación de la sede de Bibliotecas Virtuales en el municipio San Casimiro.

A través de un carrusel de imágenes colgado en la cuenta de Instagram de la Alcaldía (@alcadiasancasimiro), se aprecian los trabajos que se realizan en el sitio, con el objetivo también de proyectar una imagen moderna del territorio.

Esta etapa de la rehabilitación infraestructural constó del raspado de paredes, acción que permite eliminar pintura vieja, descascarada o textura, para asegurar la adherencia de nuevas capas.

“Un proyecto que forma parte de la 2T para fortalecer nuestra identidad y soberanía tecnológica”, refiere la publicación.

BIBLIOTECAS VIRTUALES DE ARAGUA

Es una red impulsada por la Gobernación del estado Aragua que busca el empoderamiento tecnológico de las comunidades, al ofrecer cursos gratuitos de formación técnica y acceso a equipos informática.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALACADÍA DE SAN CASIMIRO