Alcaldía de Revenga garantiza agua potable en la UEN Don Simón Rodríguez

CIUDAD MCY.- Con el firme propósito de fortalecer la infraestructura escolar y elevar la calidad educativa en el municipio José Rafael Revenga, el Gobierno Municipal realizó la sustitución de 15 metros de manguera de agua potable en la UEN Don Simón Rodríguez ubicada en El Consejo.

Esta acción fue necesaria tras detectar que la tubería anterior presentaba un avanzado estado de deterioro y múltiples filtraciones que comprometían la distribución del recurso.

Esta importante intervención beneficia de manera directa a 258 estudiantes, así como al personal docente, administrativo y obrero que hace vida en la institución.

Al respecto, el cuerpo pedagógico del plantel manifestó su satisfacción por los trabajos realizados, subrayando que contar con un sistema hídrico eficiente es vital para mantener espacios óptimos, limpios y seguros, factores que inciden directamente en el rendimiento y la protección de los niños y niñas que cursan estudios en este plantel educativo.

Este despliegue forma parte de las políticas de atención a los servicios públicos enmarcadas en la Segunda Transformación (2T).

Con estas acciones, la Alcaldía de Revenga continúa enfocada en garantizar el buen funcionamiento de los servicios básicos, consolidando el desarrollo integral de las comunidades y avanzando hacia la construcción de ciudades más humanas y funcionales.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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