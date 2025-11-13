Abuelos de Mariño presentaron obra en celebraron Día Nacional del Teatro

Dos agrupaciones teatrales junto a los adultos mayores participaron en esta fiesta cultural

CUIDAD MCY.-En conmemoración al Día Nacional del Teatro los adultos mayores, que residen en el municipio Santiago Mariño, demostraron sus capacidades artísticas con la puesta en escena de una obra.

‎La actividad estuvo organizada por la Dirección de Cultura de la Alcaldía, y fue titulada «Velada Teatral». El propósito de la misma fue exhibir el talento, creatividad y compromiso de los habitantes con las manifestaciones y tradiciones.

‎El vocero local de este ámbito, Jesús Corniel, mencionó que está es la primera edición de muchas otras, pues una de las metas planteadas es llevar este modelo de actividad a cada rincón de la jurisdicción.

‎En está ocasión, los miembros de la Casa de los Abuelos «El Renacer de Vivir» fueron los protagonistas del escenario, acompañados por otras agrupaciones como Black Out, y el Grupo Estable de Teatro de la municipalidad, quienes deleitaron a los asistentes con tres piezas de autoría propia.

‎»Venimos trabajando, conjuntamente con la dirección de adultos mayores para traer una muestra extraordinaria», mencionó Corniel.

‎Con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez, y el alcalde Carlos Guzmán, la cultura tomará los diferentes espacios para llevar la vena artística a las diferentes generaciones.

‎»Venimos haciendo diversas actividades culturales, recreativas para toda nuestra gente, como foros, talleres, y otras actividades para la formación interactiva», puntualizó el Director de Cultura de Santiago Mariño.

Thaimara Ortiz | Fotos | Alcaldía de Mariño