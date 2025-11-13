Abuelos de Mariño presentaron obra en celebraron Día Nacional del Teatro

Dos agrupaciones teatrales junto a los adultos mayores participaron en esta fiesta cultural
CUIDAD MCY.-En conmemoración al Día Nacional del Teatro los adultos mayores, que residen en el municipio Santiago Mariño, demostraron sus capacidades artísticas con la puesta en escena de una obra.
La actividad estuvo organizada por la Dirección de Cultura de la Alcaldía, y fue titulada «Velada Teatral». El propósito de la misma fue exhibir el talento, creatividad y compromiso de los habitantes con las manifestaciones y tradiciones.
El vocero local de este ámbito, Jesús Corniel, mencionó que está es la primera edición de muchas otras, pues una de las metas planteadas es llevar este modelo de actividad a cada rincón de la jurisdicción.
En está ocasión, los miembros de la Casa de los Abuelos «El Renacer de Vivir» fueron los protagonistas del escenario, acompañados por otras agrupaciones como Black Out, y el Grupo Estable de Teatro de la municipalidad, quienes deleitaron a los asistentes con tres piezas de autoría propia.
»Venimos trabajando, conjuntamente con la dirección de adultos mayores para traer una muestra extraordinaria», mencionó Corniel.
Con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, la gobernadora Joana Sánchez, y el alcalde Carlos Guzmán, la cultura tomará los diferentes espacios para llevar la vena artística a las diferentes generaciones.
»Venimos haciendo diversas actividades culturales, recreativas para toda nuestra gente, como foros, talleres, y otras actividades para la formación interactiva», puntualizó el Director de Cultura de Santiago Mariño.
Thaimara Ortiz | Fotos | Alcaldía de Mariño