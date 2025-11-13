Ciudad MCY

Brigadas Escolares reafirman su compromiso con la formación ciudadana en Aragua

PorMilexis Pino

Nov 13, 2025

CUIDAD MCY.-En el marco de las 10 líneas de acción orientadas por el Ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, se llevó a cabo en los 18 municipios del estado Aragua el acto de compromiso y reconocimiento de las Brigadas Escolares: Patrulla Escolar, Gestión de Riesgo, Convivencia y Paz, y Brigada Ecológica.

Esta jornada formativa y simbólica reafirma el papel protagónico de las y los estudiantes en la construcción de una escuela participativa, segura y con conciencia ambiental. Las brigadas escolares constituyen una estrategia pedagógica que promueve la corresponsabilidad, el liderazgo estudiantil y la cultura de paz desde las aulas.

Durante el acto, niñas, niños y adolescentes asumieron con entusiasmo el compromiso de velar por la sana convivencia, la prevención de riesgos, el respeto a las normas escolares y el cuidado del entorno. Cada brigada representa un espacio de aprendizaje activo, donde se fortalecen valores como la solidaridad, el respeto, la organización y el sentido de pertenencia.

La actividad contó con la participación de la Autoridad Única de Educación Leira Suárez, de docentes, directivos, familias y autoridades educativas, quienes destacaron la importancia de estas experiencias para el desarrollo integral del estudiantado y la consolidación de una educación con sentido social, ético y transformador.

Con estas acciones, el sistema educativo aragüeño avanza en la implementación de políticas públicas que colocan a la escuela como epicentro de la vida comunitaria, promoviendo una ciudadanía crítica, participativa y comprometida con el bienestar colectivo.

