Jornada quirúrgica pediátrica benefició a 21 niños y niñas del estado Aragua

Estas jornadas completamente gratuitas facilitan el acceso a atención médica especializada para quienes no cuentan con los recursos necesarios para costear una operación de especialidad

CUIDAD MCY.-Como resultado del esfuerzo del Gobierno regional para dar atención médica a la población, 21 niños y niñas provenientes de diversos municipios del estado Aragua fueron intervenidos quirúrgicamente en una jornada especializada llevada a cabo en el Hospital de Niños Los Samanes, ubicado en el municipio Girardot.

Estas intervenciones se realizan en el marco de las Jornadas Quirúrgicas Pediátricas que se desarrollan cada jueves en este centro de salud, consolidando un espacio de atención prioritaria para la población infantil de la entidad.

La jornada se centró en la resolución de diversas patologías comunes en pacientes pediátricos con edades comprendidas entre los 1 y 7 años de edad. Las cirugías abordaron diagnósticos como hernia umbilical, fimosis, hidrocele y varicocele, permitiendo mejorar significativamente la calidad de vida de los pequeños pacientes y sus familias. La continuidad de estas jornadas subraya la determinación de las autoridades en reducir la mora quirúrgica y garantizar el acceso gratuito a procedimientos especializados.

En este contexto, la directora del Hospital de Niños Los Samanes, Brizeidy Arocha, resaltó el compromiso del personal de la institución. Arocha informó que el centro de salud cuenta con una sólida plantilla de 290 miembros del personal de salud que están plenamente dispuestos a trabajar por garantizar el bienestar y la calidad de vida de los aragüeños.

La directora fue enfática al afirmar que «seguimos en el compromiso de dar respuesta oportuna y exitosa a todos nuestros pacientes pediátricos», lo que refleja la mística y la dedicación del equipo que opera en el hospital.

La madre de Victoria Salcedo de 5 años, Vilcar Barrios, expresó que tuvo una duración de 2 meses recibiendo la atención médica para su hija con la finalidad de que esta fuese operada de una hernia umbilical. Destacó la atención de todo el personal como una “muy agradable” ya que no solo fue la amabilidad con la que las trataron, sino también la explicación detallada de todo el proceso.

Otra representante, Andreina Rodríguez, informó que su hija de 7 años de edad fue operada de un quiste en esta jornada quirúrgica que ha sido una “bendición” para ellos. Comentó que fue referida desde otro centro de salud y el trato del personal médicos con los infantes fue una maravilla.

El éxito de esta jornada quirúrgica pediátrica es una clara demostración de la efectividad de los programas nacionales articulados con la gestión regional para asegurar que los niños, niñas y adolescentes de Aragua reciban una atención de salud integral y de calidad, fortaleciendo el sistema público en beneficio de las comunidades.

MARÍA JOSÉ PARRA | FOTOS | PRENSA HOSPITAL LOS SAMANES