Abuelos de Urdaneta fueron favorecidos con jornada especial

PorMilexis Pino

Mar 4, 2026

Los protagonistas del día fueron atendidos con servicios médicos especializados y estéticos, además disfrutaron de ginkanas y un sancocho que fortaleció lazos de unión y compañerismo

CIUDAD MCY.- En el municipio Rafael Guillermo Urdaneta se llevó a cabo una especial jornada dedicada a los abuelos y abuelas de la patria, quienes fueron favorecidos con servicios médicos, estéticos y otras actividades para su sano esparcimiento.

La actividad se realizó en los espacios del Instituto para la Mujer “Rosa Ramona Rangel”, donde los profesionales de la salud evaluaron a los adultos mayores para detectar alguna patología y que esta fuera tratada a tiempo.

Asimismo, los protagonistas del día fueron atendidos con servicios de barbería, peluquería y estética, con el objetivo de mantener una buena apariencia y mejorar su autoestima.

ACTIVIDADES FAMILIARES

En este espacio, las actividades recreativas fueron catalogadas como las favoritas, ya que los abuelos disfrutaron de juegos, ginkanas y buena música que les permitió bailar con un ritmo alegre.

Para finalizar la jornada con broche de oro, los anfitriones disfrutaron de un grato sancocho, en el que los abuelos y abuelas aprovecharon la mesa para compartir historias que fortalecieron lazos de unión y compañerismo.

Esta jornada, se enmarca al Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T), en su 4T Transformación Social que busca el bienestar y el buen vivir del pueblo orientada por el presidente constitucional, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

IRENE RODRÍGUEZ 

FOTOS: CORTESIA

