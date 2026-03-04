El campeón debutó con victoria en la liga Máster 40 de Béisbol de Aragua

CIUDAD MCY.- El equipo de Lobos ratificó su condición de favorito en el inicio de la Liga Máster 40 de Béisbol del estado Aragua al superar en el duelo inaugural a la escuadra de Bermúdez con marcador de 10 carreras por 5.

El conjunto dirigido por Carlos Díaz contó con una sólida labor monticular de Edgar Martínez, quien se llevó la victoria, y Francisco Buttó cargó con la derrota por parte de Bermúdez. El más destacado a la ofensiva por parte de Lobos fue Javier Rumbos, quien ligó de 1-1 con anotada, par de fletadas, cuadrangular y 3 boletos recibidos.

En el otro encuentro de la jornada celebrado en el parque de pelota de Palma Real, Bravos y New Arrival protagonizaron un festival de batazos que terminó con saldo positivo para los últimos con pizarra de 11 carreras por 8. Allí ganó desde la loma Yanis Cortez, mientras que Miguel Sandoval se llevó la derrota.

Mientras tanto, el estadio Jacinto Sosa Montenegro de San Francisco de Asís, Sudantx debutó mostrando una contundente ofensiva con la que logró superar a Taller Agrícola 17 carreras por 7. Giovanni Herrera se llevó la victoria en el desafío monticular, mientras que Richard Gil abrió y perdió por el cuadro de Santa Cruz de Aragua.

Finalmente, en un duelo parejo, Punto 40 de Santa Rita terminó llevándose la victoria ante los locales Osos de San Francisco con pizarra de 9 anotaciones por 7. Omar Contreras fue el lanzador ganador del encuentro, mientras que Jhon Castillo fue el derrotado.

Para este domingo continuará la acción de la Liga de Béisbol Máster 40 con duelos en Santa Rita y Asopredi.

En el estadio de Santa Rita abrirán fuego a las 9 de la mañana Lobos ante Osos de San Francisco, mientras que Punto 40 enfrentará a Caimanes en lo que será el primer duelo del cuadro reptil en el torneo.

Por su parte, en Asopredi, chocarán a primera hora Bravos ante Sudantex, mientras que el duelo de fondo lo protagonizarán Bermúdez ante New Arrival.

YLAI OLMOS CASTILLO

FOTOS: CORTESÍA