TOM se convierte en epicentro del talento aragüeño este fin de semana

CIUDAD MCY.- El imponente escenario del Teatro de la Ópera de Maracay (TOM) abre sus puertas una vez más para ofrecer una programación diversa que rinde homenaje a la creatividad y al movimiento. El viernes 6 y sábado 7 de marzo, los espacios del TOM serán el punto de encuentro para quienes buscan disfrutar del arte en sus distintas facetas, desde la técnica milenaria de la talla en madera hasta la energía de la danza contemporánea.

La jornada del viernes inicia a las 10 de la mañana con un encuentro dedicado a la sensibilidad del volumen y la forma. En el marco del Día Mundial del Escultor Tallista, la Red de Arte de Aragua llevará a cabo una exposición y foro especial. Este espacio permitirá a los asistentes conocer de cerca los procesos creativos de los artistas locales que transforman la madera en piezas de incalculable valor estético, rescatando un oficio que es patrimonio vivo de la región.

Al caer la tarde, el Café TOM será el escenario ideal a partir de las 6 de la tarde, la música y el movimiento tomarán el protagonismo con la presentación de Danzas Primavera y la Escuela de Solistas. Será una velada diseñada para el disfrute familiar, donde la técnica vocal y la coreografía se fusionan en un entorno inigualable.

La agenda continúa el sábado 7 de marzo a las 6 de la tarde, consolidando al Café TOM como la opción preferida de los maracayeros para el esparcimiento cultural. En esta ocasión, el escenario recibirá la energía de Kailus Studio, junto a los alumnos de la Escuela de Formación Samy y Arquímedes. Esta presentación promete mostrar el resultado del rigor académico y la pasión artística de las nuevas generaciones de bailarines que se forman en el estado Aragua.

La invitación queda abierta para toda la colectividad aragüeña. El Teatro de la Ópera de Maracay reafirma su compromiso de ser una plataforma abierta para el talento local, invitando a la ciudadanía a no quedarse en casa y a participar activamente en la recuperación de los espacios culturales que definen nuestra identidad.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: REFERENCIALES