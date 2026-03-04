Ciudad MCY

La Colonia Tovar se viste de rojo: Llega el Primer Festival de la Fresa 2026

PorMilexis Pino

Mar 4, 2026

CIUDAD MCY.- Del 13 al 15 de Marzo, el «Pueblo Alemán de Venezuela» celebrará la cosecha de uno de sus rubros más emblemáticos con la primera edición del Festival de la Fresa. Durante tres días, locales y visitantes podrán sumergirse en una experiencia gastronómica, cultural y agraria única en las montañas del estado Aragua.

El evento busca resaltar la labor de los productores locales y posicionar a la Colonia Tovar como el principal epicentro de cultivo de fresas de alta calidad en el país.

Lo que los visitantes podrán disfrutar:

* Ruta Gastronómica: Degustaciones de postres tradicionales, desde las clásicas fresas con crema hasta innovaciones como mermeladas artesanales, vinos de fresa y repostería de autor.

* Feria de Productores: Venta directa de frutas recién cosechadas y exposición de técnicas de cultivo hidropónico y orgánico.

* Concursos y Premiaciones: Elección de la «Fresa Más Grande» y el «Mejor Postre Creativo» del festival.

* Cultura y Entretenimiento: Presentaciones de danzas típicas alemanas (Schuhplattler), música en vivo y actividades recreativas para niños.

«Este festival no es solo una celebración de nuestra cosecha, sino un tributo al esfuerzo de nuestras familias agricultoras que han mantenido la tradición por generaciones», comenta el comité organizador.

Se recomienda a los asistentes tomar previsiones de transporte y alojamiento, ya que se espera una alta afluencia de turistas durante el fin de semana.

