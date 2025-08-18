Activación de la «Zona Binacional 1» con Colombia consolidará la paz en la frontera

Ciudad MCY.-“Ha llegado el momento de activar la Zona Binacional 1, en todo lo que tiene que ver con la movilidad, conexión, conectividad, transporte, comercio con Colombia. Y del lado venezolano, redoblar todo lo que tiene que ver con lucha directa contra las bandas violentas y criminales en toda esa vasta región del Táchira hasta Castillete”, informó el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

Señaló que la Zona Binacional 1 busca consolidar con el pueblo de La Guajira, del Cesar, del Norte de Santander, para la unión con la gente de a pie, que quiere paz y que la frontera sea y funcione mejor.

“Para dar nuestras manos a todos los sectores económicos que compran, que venden productos, que invierten, y tender nuestras manos, también, a todas las fuerzas militares y policiales, para garantizar que haya cooperación plena y toda esa región que va del Táchira hasta el Zulia sea una poderosa zona de paz, convivencia y unión colombo-venezolana”, enfatizó.

Desde el complejo cultural Teatro Teresa Carreño, donde realizó una jornada de trabajo con las autoridades electas de gobernaciones y alcaldías del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, el jefe de Estado instruyó a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, y al Consejo de Vicepresidentes Sectoriales, a acompañar en esta tarea, en perfecta fusión popular-militar-policial.

Desarrollo económico compartido

Al explicar las tres zonas binacionales que han sido definidas en conjunto entre Venezuela y Colombia para el desarrollo económico compartido, la prosperidad, el trabajo social e institucional, en la enorme frontera que va desde Amazonas hasta Castillete, el mandatario nacional recordó que la nación vecina es hermana en el Padre Bolívar y es un destino histórico para siempre.

La Zona Binacional uno se integra, de la parte venezolana, con los estados Zulia y Táchira; la zona número dos es la extensa latitud del territorio de Apure y la zona número tres es la vasta biodiversidad, el pulmón del mundo, la Amazonía venezolana.

El presidente Maduro parafraseó lo dicho por su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien ha puesto como objetivo la sustitución de sembradíos de coca en el lado fronterizo colombiano, donde existen más de 50 mil hectáreas de esta materia prima de la cocaína. En comparación, dijo que Venezuela no tiene ni un metro de sembradíos de coca ni marihuana ni de ninguna otra droga ilícita, porque el territorio nacional está libre de plantaciones y no se ha tolerado la presencia de laboratorios de procesamiento de alucinógenos de los cárteles internacionales.

“Queremos la unión colombo-venezolana en Bolívar, queremos la paz y la comunión de esfuerzos, el desarrollo y que se logre el objetivo planteado”, concluyó.