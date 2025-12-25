Activistas de 23 países participarán en actos de homenaje al comandante Fidel Castro

Ciudad MCY.-La provincia de Artemisa, ubicada en el occidente de Cuba, recibió a una brigada internacional solidaria, perteneciente al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que participa en un acto de homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro. El grupo visitante forma parte de la brigada 65 aniversario del ICAP, integrada por 120 activistas provenientes de 23 países, quienes iniciaron este lunes una estancia de dos semanas en la isla.

La bienvenida estuvo encabezada por Fernando González Llort, presidente del ICAP, entidad que fue fundada por el comandante Castro el 30 de diciembre de 1960, junto a las autoridades locales de Artemisa. Durante el encuentro, González Lort agradeció a los participantes por su voluntad y compromiso con la mayor de las Antillas.

En consonancia con el mensaje institucional, la profesora brasileña María Elena Franca saludó el encuentro con maestros, estudiantes y trabajadores del ICAP, donde destacó la necesidad de promover “más amistad, paz y por Cuba sin bloqueo”.

Las celebraciones por el 65 aniversario del ICAP se desarrollarán entre el 27 y el 29 de diciembre, con la participación de más de 260 amigos de cerca de 30 naciones, incluidos los activistas recién llegados.

El programa conmemorativo incluye un panel sobre Fidel Castro y la solidaridad internacional, la presentación de un libro sobre la historia del Instituto, la cancelación de un sello conmemorativo y un maratón de trabajo voluntario.

El acto central tendrá lugar el 29 de diciembre, fecha en la que se rendirá homenaje al legado del ICAP y a su papel en la construcción de lazos de cooperación y amistad entre Cuba y otros pueblos.

Las autoridades resaltaron que el lema de la brigada, “65 años de amor por Cuba”, sintetiza el espíritu de las actividades y reafirma la importancia de la solidaridad internacional como pilar de la política exterior cubana.

Fuente: Telesur | FOTO CORTESÍA