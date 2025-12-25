Acciones argentinas registran una fuerte caída al cierre del 2025

Ciudad MCY.- Las acciones argentinas cerraron el 2025 con una fuerte pérdida de valor tras un año marcado por la volatilidad, la incertidumbre política y un contexto internacional adverso.

Las 21 empresas del panel líder del S&P Merval se desvalorizaron en conjunto 7.647 millones de dólares, según datos de la sociedad de bolsa Cocos.

Dicho grupo de compañías locales valía 74 mil 814 millones de dólares a fines de 2024, mientras que en presente año, la cifra descendió a 67 mil 166 millones al 19 de diciembre de 2025, lo que representó una caída anual de 10,2% en dólares, pese al rally posterior a la victoria del oficialismo en octubre.

YPF, la empresa de mayor valor en el mercado argentino, perdió dos mil 788 millones de dólares en el año (-16,8%). El sector financiero también retrocedió: Grupo Galicia cayó 14,3%, Banco Macro 4,4% y Supervielle casi 20%. Sociedad Comercial del Plata fue el caso más severo, con una baja de 53,6%.

