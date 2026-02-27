Adecuación del preescolar de Puerto Maya ofrece excelencia educativa

Las cuadrillas de servicios públicos efectuaron la limpieza general, barrido, saneamiento de paredes y emebelleciemiento con pintura en toda la infraestructura

CIUDAD MCY.- La integración de la 2T y 4T dio como resultado la adecuación integral de un centro de educación inicial en Puerto Maya, municipio Tovar, con el propósito de ofrecer a la población una infraestructura optimizada.

Con base en el Plan de Embellecimiento local, las cuadrillas de servicios públicos emprendieron un despliegue orientado a la rehabilitación, mediante acciones como: limpieza general, barrido, saneamiento de paredes y embellecimiento con pintura, por mencionar algunos trabajos.

El Gobierno municipal, a través de su cuenta de Instagram (@alcaldiatovaroficial), publicó un carrusel de imágenes en el que, detallaron como propósito de esta jornada “garantizar ambientes dignos y seguros para nuestros niños y niñas”.

Los trabajos manifestaron como la articulación del Ejecutivo nacional, regional y local reivindica las condiciones de vida y desarrollo para la generación de relevo, al mejorar el sitio de formación académica, lo que permite una mejor atención social.

Con los planes establecidos por el presidente Constitucional Nicolás Maduro, bajo la guía y apoyo, tanto de la presidenta encargada Delcy Rodríguez como de la gobernadora Joana Sánchez, el alcalde Maximiliano Suárez para consolidar el vivir bien de los tovareños.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALCADÍA DE TOVAR