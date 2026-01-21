Aeropuerto Tacarigua actualizó comité de gestión ambiental

Más de una veintena de instituciones participaron en la reunión que buscó garantizar operaciones aeroportuarias bajo normas nacionales e internacionales

CIUDAD MCY.- Como parte del proceso de certificación del Aeropuerto de Aragua “Tacarigua”, se llevó a cabo una reunión institucional para formalizar la actualización del Comité de Gestión Ambiental, alinear responsabilidades conforme al programa de Gestión de Fauna Silvestre y establecer un plan de acción inicial que fortalezca la seguridad y operatividad aeroportuaria en la entidad.

El encuentro tuvo lugar en la sede del aeródromo y estuvo encabezado por la directora general del aeropuerto, Caryl Bertho, quien explicó que esta jornada responde a las formalidades exigidas por las autoridades aeronáuticas nacionales e internacionales, como parte del avance hacia la certificación del terminal aéreo.

“Hoy estamos instalando y conformando los comités de emergencia, seguridad operacional y gestión ambiental, los cuales están regulados por las autoridades aeronáuticas y tienen que ver con el control y la mitigación de riesgos para los aterrizajes en nuestro aeropuerto”, precisó Bertho.

Durante la reunión participaron representantes de múltiples entes e instituciones de competencia directa en la operación aeroportuaria, entre ellos empresas de mantenimiento aeronáutico que hacen vida en el espacio, el Cuerpo de Bomberos del estado Aragua, organismos de seguridad ciudadana, Protección Civil, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), ministerio para el Ecosocialismo, Institución Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), así como voceros del poder comunal y la red de atención de emergencias.

La directora general destacó que se trata de un equipo multidisciplinario que se organiza en comité para garantizar que las actividades aeroportuarias se desarrollen en el marco de la legalidad y el cumplimiento de las normativas vigentes.

“Esto es un trabajo conjunto que nos permite avanzar de manera ordenada y responsable hacia los estándares que exige la aviación civil”, afirmó.

Bertho recordó que el terminal aéreo cumplió en noviembre de 2025, la fase uno de las cinco etapas del proceso de certificación, y actualmente se encuentra en la segunda fase, orientada a la elaboración de manuales operativos y a la adecuación integral de las instalaciones.

Este proceso, señaló, permitirá la reactivación de actividades comerciales, en consonancia con las orientaciones del presidente, Nicolás Maduro, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

Asimismo, resaltó el carácter estratégico del Aeropuerto de Aragua Tacarigua para el desarrollo productivo y económico del estado y del país.

“No se trata solo de que despeguen o aterricen aviones, sino de todo lo que representa esta plataforma desde el punto de vista económico y productivo”, expresó, al tiempo que indicó que el terminal aéreo se enmarca en la primera línea de transformación, orientada a fortalecer la prestación de servicios al sector, cumplir con los más altos estándares de la aviación civil y contribuir al desarrollo regional.

En relación con la gestión ambiental, Bertho subrayó que la reactivación del comité es fundamental para la operatividad del aeropuerto, especialmente por su ubicación geográfica cercana al lago Los Tacarigua y a comunidades aledañas.

“Tenemos que prever cualquier situación que pudiera presentarse. La proliferación de fauna silvestre y caninos puede representar un riesgo dentro de la plataforma de aterrizaje, por eso estos comités son imprescindibles”, concluyó.

Con esta acción, el Aeropuerto de Aragua “Tacarigua” reafirma su compromiso con la seguridad operacional, la protección ambiental y el desarrollo sostenible, avanzando de manera firme hacia su certificación y consolidación como eje estratégico del sistema aeroportuario regional.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CIUDAD MCY