Estudiantes de la UBA iniciaron nuevo período académico llenos de entusiasmo y retos

La incorporación de nuevos estudiantes y la continuidad de los procesos formativos marcan el comienzo de un nuevo ciclo académico en la institución

CIUDAD MCY.- Estudiantes de distintas carreras regresaron a las aulas de la Universidad Bicentenaria para dar inicio a sus actividades académicas, reencontrarse con sus compañeros y asumir nuevos desafíos propios de su formación universitaria.

El inicio de clases representa para la comunidad estudiantil la reactivación de la dinámica universitaria, así como la oportunidad de avanzar en su proceso formativo. Cada asignatura y actividad académica se convierte en un espacio para fortalecer conocimientos y desarrollar competencias necesarias para su desempeño futuro.

NUEVOS COMIENZOS

Para los estudiantes de nuevo ingreso, este período académico marca el primer contacto con la vida universitaria. A medida que se integran a nuevos espacios, metodologías y responsabilidades, comienzan a construir una experiencia que será clave en su formación dentro de la Universidad Bicentenaria.

En este sentido, Marielys Guzmán, estudiante de nuevo ingreso de la carrera de Psicología, expresó que “hoy comienzo una etapa muy importante para mí al iniciar la carrera que siempre quise, con expectativas de aprendizaje y crecimiento académico”.

Por su parte, Edgardo González, estudiante de nuevo ingreso de Ingeniería de Sistemas, señaló que “aunque hay nervios, también hay muchas expectativas por lo que representa esta nueva experiencia universitaria”.

FORMACIÓN PROFESIONAL

La Universidad Bicentenaria continúa apostando por una formación orientada a preparar profesionales capaces de responder a las exigencias del entorno laboral actual. A través de planes académicos actualizados y el acompañamiento docente, la institución reafirma su compromiso con el desarrollo académico y profesional de su comunidad estudiantil.

PRENSA UBA

FOTOS: PRENSA UBA