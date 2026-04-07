Afinan planificación de la Cuarta Transformación en Girardot para segundo trimestre de 2026

CIUDAD MCY.- El alcalde Rafael Morales encabezó una reunión en la Zona de la Aragüeñidad de Tapa Tapa con los directores y directoras de la Cuarta Transformación «Suprema Felicidad», con el objetivo de ajustar la planificación integral de los programas sociales que se ejecutarán durante el segundo trimestre del año.

Durante el encuentro, las autoridades realizaron un balance de las acciones desarrolladas en el primer trimestre y delinearon las estrategias para fortalecer la atención a los ciudadanos en los próximos meses. El equipo de la Cuarta Transformación evaluó los avances y proyectó nuevas metas para garantizar el bienestar de las comunidades.

Además, el equipo de gestión municipal coincidió en que el balance de las políticas implementadas ha sido extraordinario, lo que permite seguir avanzando con mayor fuerza en la atención integral a hombres y mujeres de Girardot.

Asimismo, el alcalde Morales destacó la importancia de trabajar de manera articulada entre las distintas direcciones para asegurar que los beneficios lleguen a todos los rincones del municipio.

Con esta reunión en el emblemático espacio de la Zona de la Aragüeñidad, el municipio Girardot reafirma su compromiso de mantener una planificación rigurosa y una ejecución eficiente de los programas sociales, siempre con el objetivo de garantizar la felicidad y el bienestar integral de cada ciudadano.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

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