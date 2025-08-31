Afrodescendientes: pilares de cultura y justicia

*** Sus innovaciones y liderazgo han enriquecido a las naciones y han impulsado movimientos de liberación y derechos civiles que han beneficiado a toda la humanidad ***

CIUDAD MCY.-En el marco del Día Internacional de los Afrodescendientes, la comunidad mundial se une para celebrar la diversidad de cultura, patrimonio y la invaluable contribución de las personas de ascendencia africana a todas las esferas de la sociedad.

Esta conmemoración se celebra cada 31 de agosto, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, como un recordatorio contundente de las persistentes luchas contra el racismo, discriminación y la exclusión que enfrentan millones de personas que se autoidentifican como afrodescendientes en todo el mundo.

La proclamación de este día busca no solo visibilizar y honrar, sino también promover un mayor conocimiento y respeto por la herencia y la cultura de los afrodescendientes, así como impulsar la protección y plena realización de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Esta jornada se enmarca en los objetivos del Decenio Internacional para los Afrodescendientes 2015-2024, cuyos pilares son el reconocimiento, la justicia y el desarrollo.

LEGADO DE CONTRIBUCIONES INVALUABLES

A lo largo de la historia, los afrodescendientes han sido pioneros y agentes de cambio en los campos de la ciencia, arte, política, deporte y la literatura.

Sus innovaciones y liderazgo han enriquecido a las naciones y han impulsado movimientos de liberación y derechos civiles que han beneficiado a toda la humanidad.

La cultura global se ha visto profundamente moldeada por las expresiones artísticas de la diáspora africana, incluyendo la música, danza, gastronomía y las artes visuales, que continúan influyendo y enriqueciendo el tejido cultural de las sociedades en todos los continentes.

DESAFÍOS PERSISTENTES

A pesar de los avances significativos, los afrodescendientes continúan enfrentando barreras sistémicas que impiden su plena participación en la sociedad.

El racismo estructural, discriminación racial, xenofobia y las formas de intolerancia se manifiestan en disparidades alarmantes en el acceso a la educación de calidad, atención sanitaria, empleo digno y la justicia.

La comunidad internacional, a través de mecanismos del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes, busca activamente elaborar una Declaración de las Naciones Unidas sobre la promoción, protección y pleno respeto de los derechos humanos de las personas de ascendencia africana.

FUTURO DE EQUIDAD

En este Día Internacional de los Afrodescendientes se hace un llamado urgente a los gobiernos, sociedad civil y el sector privado para que renueven su compromiso de erradicar todas las formas de discriminación racial y trabajar de manera conjunta.

Todo esto para crear un entorno en el que la dignidad, igualdad y los derechos de todas las personas de ascendencia africana sean plenamente respetados y garantizados.

IRENE RODRÍGUEZ | FOTOS| CORTESÍA