Autoridades y feligreses conmemoran con devoción a Santa Rosa de Lima

** Con una misa solemne los fieles católicos conmemoran a su patrona en un evento que estuvo cargado de fe y espiritualidad **

CIUDAD MCY.-Con una emotiva y solemne ceremonia religiosa, la comunidad de Barbacoas conmemoró a su copatrona, Santa Rosa de Lima.

La actividad contó con la participación de diversas autoridades municipales, entre ellas la primera dama y diputada Aydelis Oyón, el presidente del Concejo Municipal Carlos Meza, y la contralora municipal Giselys Castillo

La misa celebrada en la Iglesia Inmaculada Concepción, fue presidida por el párroco José Eliseo, quien destacó la vida de la santa como un modelo de humildad, entrega y fe inquebrantable.

Ademas durante la homilía, el párroco Eliseo resaltó la importancia del legado de Santa Rosa de Lima, exhortando a los feligreses a seguir su ejemplo de servicio y devoción.

La solemnidad del acto se complementó con las lecturas propias del evento religioso, creando un ambiente de profundo recogimiento y espiritualidad.

Por su parte, el alcalde Julio Melo, expresó, «en este día de profunda fe y devoción, nos unimos como pueblo para honrar a Santa Rosa de Lima, nuestra querida copatrona. Su vida es un faro de esperanza que nos guía.

Que su legado nos inspire a trabajar de la mano de nuestra gobernadora Joana Sánchez, con la misma dedicación por el bienestar de nuestra comunidad, manteniendo siempre vivo el espíritu de unidad y solidaridad que nos caracteriza. ¡Que viva Santa Rosa de Lima!»

Sesión solemne rinde homenaje a copatrona de Barbacoas

Adicionalmente, la Alcaldía Bolivariana y el Concejo Municipal de Rafael Guillermo Urdaneta llevaron a cabo una sesión especial en honor a la fecha, en la cual se resaltó la labor de Santa Rosa de Lima como un símbolo de la identidad religiosa y cultural de la jurisdicción.

El orador de orden fue David Díaz, quien ofreció una emotiva semblanza de la vida de Santa, enfatizando sus valores de fe, legado, caridad y servicio al prójimo.

La ceremonia concluyó con un solemne acto de reconocimiento a la figura de la santa, lo que reafirma el compromiso de la municipalidad con la memoria histórica y las tradiciones que fortalecen la convivencia en el municipio.

PRENSA ALCALDÍA URDANETA

FOTOS | PRENSA ALCALDÍA URDANETA