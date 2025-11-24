Águilas y Tigres pugnan por cima de béisbol de Venezuela

CIUDAD MCY.- Las Águilas vencieron anoche 6-3 a Bravos de Margarita y Tigres doblegaron 14-5 a Navegantes de Magallanes, válido para ampliar a dos victorias la ventaja con respecto a sus más cercanos perseguidores.

En Nueva Esparta, José Dávila sumó su segundo triunfo desde el montículo con trabajo de cinco innings y dos tercios, una carrera permitida y seis hits.

A la ofensiva por Águilas destacó Angelo Castellano de 4-3, doble y triple, además de dos anotados y una impulsada, así como Ali Castillo y Eduardo Torrealba con dos imparables cada uno; en tanto, Kenedy Corona batió cuadrangular en solitario.

Los zulianos bajo el mando de Lipso Nava festejaron su octava sonrisa en los últimos 10 encuentros y la novena en la carretera, para tomar la punta.

Por su parte, los dirigidos por Oswaldo Guillén despidieron la semana con tres triunfos en cuatro juegos, apoyados en una ofensiva de 18 hits en la jornada dominical que respaldó la labor desde el box del novato Jean Pinto.

En el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, Pinto lanzó 5.2 innings frente a Magallanes con apenas tres sencillos permitidos y un par de ponches, para apuntarse el éxito y nivelar su marca de la temporada a 2-2.

Desde el cajón de bateo, Lorenzo Cedrola, Gorkys Hernández, David Rodríguez, Alberth Martínez, Eduardo Escobar y Leobaldo Cabrera, alineados del primer al sexto turno, empujaron todas las carreras de Tigres.

En otros resultados de la sexta semana de la ronda eliminatoria, Cardenales de Lara superaron 5-4 a Caribes de Anzoátegui y Tiburones de La Guaira aventajaron 9-7 a Leones de Caracas.

Tabla de posición:

1-Águilas de Zulia 18-12

2-Tigres de Aragua 18-13

3-Caribes de Anzoátegui 16-15

4-Cardenales de Lara 16-16

5-Bravos de Margarita 16-16

6-Tiburones de La Guaira 15-17

7-Leones de Caracas 14-16

8-Navegantes de Magallanes 12-20

