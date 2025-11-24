Jadher Areinamo se alzó con el Jugador de la Semana

Ciudad MCY.-Jadher Areinamo se encumbró como el Jugador con Más Sazón de la Semana, presentado por Maggi, tras otra explosiva actuación, esta vez en el período comprendido entre el 17 y 23 de noviembre.

El novato de los Tiburones de La Guaira lideró el circuito durante el lapso descrito en jonrones (4), carreras empujadas (11) y bases alcanzadas (23), finalizando con astronómica línea ofensiva de .440/ .464/ .920 para OPS de 1.384.

Jadher Areinamo, a su vez, fue segundo en extrabases (4) y hits (11), además de cuarto en anotadas (6) en el septenario.

En cada uno de los seis juegos que disputó, el oriundo de Maracay conectó al menos un hit y en cuatro de ellos registró vuelacercas, impulsó y anotó rayitas, mostrando una abrumadora superioridad sobre el pitcheo

Tras su actuación de la semana, Jadher Areinamo, quien terminará su actuación con los Tiburones el 30 de noviembre, elevó a 12 su total de cuadrangulares en el certamen, acercándose a tres del récord entre bisoños en la LVBP, en poder de Max Ramírez, también con los escualos, en el 2008-2009.

El infielder, de 21 años de edad, es el primer recluta que se alza con la distinción desde que lo hiciera su compañero Luis Matos, en la octava semana de la campaña pasada. Esa ocasión, de igual forma, había sido la más reciente de un pelotero de La Guaira llevándose el reconocimiento.

LOS ESCOLTAS DE JADHER AREINAMO

El aragüeño dominó con holgura la elección de la prensa acreditada para cubrir las incidencias de la zafra, acumulando el 79 % de los votos. Fue seguido por los lanzadores Andry Lara (8 %) de las Águilas del Zulia y Listher Sosa (6 %) de los Cardenales de Lara.

Lara, derecho grandeliga de los rapaces, brilló en una apertura contra los Leones del Caracas, el jueves. Esa noche, en el Estadio Monumental, lanzó 6.1 entradas de apenas una carrera -limpia- y ponchó a siete rivales, para llevarse el triunfo.

Sosa, entretanto, también diestro, registró cinco apariciones en las que repartió 6.0 innings en blanco como relevista. Sumó tres holds y dejó una relación de siete abanicados y apenas un boleto, con sólo tres hits a su cuenta.

También fueron tomados en consideración por los votantes los pitchers Christian Cosby de los Cardenales, José Dávila de las Águilas y Luis Arejula de los Tiburones.

Ganadores del Jugador de la Semana Maggi en la 2025-2026:

-Aldrem Corredor (Leones) primera semana

Balbino Fuenmayor (Caribes) segunda semana

-Harold Castro (Leones) tercera semana

-Yonathan Daza (Leones) cuarta semana

-Balbino Fuenmayor (Caribes) quinta semana

-Jadher Areinamo (Tiburones) sexta semana

LVBP| FOTO CORTESÍA