Albania incluye en su Gobierno una ministra virtual creada con IA: Diella

CIUDAD MCY.- El Parlamento de Albania aprobó este jueves el nuevo gabinete del primer ministro socialdemócrata Edi Rama, cuya principal novedad es ‘Diella’, una «ministra virtual» creada con IA.

No estoy aquí para sustituir a las personas, sino para asistirlas. Es cierto que no tengo ciudadanía, pero tampoco tengo ambiciones ni intereses personales», aseguró ‘Diella’, que será la titular «virtual» de Obras Públicas de Albania.

«Sólo tengo datos, sed de conocimiento y algoritmos dedicados a servir a los ciudadanos de forma imparcial, transparente e incansable», agregó ‘Diella’, cuyo nombre significa «Sol» en albanés.

Emisión de documentos electrónicos

La ministra virtual, creada por inteligencia artificial (IA), se encargará de emitir documentos electrónicos para ciudadanos y empresas, y de completar todas las contrataciones públicas en Albania.

Las decisiones sobre las licitaciones se tramitarán fuera de los Ministerios y se entregarán luego a ‘Diella’, que gestionará el proceso automáticamente.

Corrupción en Albania

Albania lleva décadas luchando contra una corrupción endémica, especialmente en la administración y las contrataciones públicas, un problema que la Unión Europea (UE) ha destacado en repetidas ocasiones en sus informes anuales sobre el Estado de derecho.

Tras el discurso de ‘Diella’, los servicios de seguridad del Parlamento tuvieron que forman un cordón en torno a Rama para protegerlo de los objetos lanzados por los diputados opositores, en su mayoría libretas y documentos.

La oposición en contra

La oposición considera que, al nombrar a una ministra creada por IA, Rama viola la Constitución y, al concederle la palabra, también infringe el reglamento interno del Parlamento.

La sesión, que debía durar hasta el sábado, terminó en tan solo 25 minutos, ya que los diputados de la oposición perdieron su derecho a hablar debido al desorden que provocaron en el pleno.

Como resultado, se procedió inmediatamente a la votación del programa de gobierno de cuatro años y de sus ministros, y el gabinete y el programa de Rama recibieron el apoyo de 82 diputados en la Cámara de 140 escaños.

Entrada en la UE

Albania, miembro de la OTAN desde 2009, está negociando su entrada en la UE, tras iniciar el proceso en 2022.

El primer ministro, que promete llevar a su país a la UE de aquí a 2030, lleva en el cargo desde el año 2013 y el ejecutivo aprobado hoy es su cuarto consecutivo.

El Partido Socialista de Rama ganó las elecciones del pasado 11 de mayo, con el 53,3 % de los votos, lo que le dio 83 escaños.

EFE | FOTO REFERENCIAL