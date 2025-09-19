Nuevas pruebas convincentes de vida en Marte fueron recolectadas por la NASA

CIUDAD MCY.- Una muestra del rover Perseverance de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) en Marte, específicamente en el antiguo lecho de un río seco en el cráter Jezero, podría contener evidencia de vida microbiana antigua. Este hallazgo, anunciado fue anunciado el 10 de septiembre de 2025 en la revista Nature y citando el portal web oficial de la organización.

En este sentido se pone a la mesa una de las pruebas más importantes en la búsqueda de vida fuera de la Tierra, la muestra fue conocida como Sapphire Canyon, fue extraída de una roca llamada Cheyava Falls y presenta posibles firmas biológicas.

El administrador interino de la NASA, Sean Duffy, destacó que este hallazgo representa un avance significativo en la búsqueda de vida en Marte, mejorando nuestra comprensión del planeta. La muestra fue recolectada en julio de 2024 durante la exploración de la formación Bright Angel, un antiguo valle fluvial que sugiere que Marte pudo ser habitable durante períodos más prolongados de lo que se pensaba.

Según Joel Hurowitz, científico de la Universidad de Stony Brook y autor principal del artículo, “aunque encontramos datos químicos convincentes, la presencia de estos compuestos no significa que necesariamente sean señales de vida microbiana. Necesitábamos más datos para comprender su verdadero origen”.

Estas evidencias, que incluyen compuestos como carbono orgánico, azufre, fósforo y hierro oxidado, sugieren que el ambiente marciano de antaño pudo ser favorable para el crecimiento microbiano, ya que estos elementos son fundamentales para los procesos metabólicos de muchos organismos en la Tierra.

Para obtener el tomar las muestra fueron ultilizados instrumentos del rover Perseverance: Un PIXL, un instrumento planetario para la litoquímica de rayos X, y el SHERLOC, instrumento enfocado en la realización de análisis de entornos habitables con Raman y luminiscencia para productos orgánicos y químicos.

Según el artículo, estos fueron los responsables de la detección de las manchas en la roca Cheyava Falls. Estas fueron identificadas como patrones de minerales dispuestos en frentes de reacción, son similares a las que se encuentran en la Tierra en ambientes donde ocurren reacciones biológicas, es más, estas contienen minerales ricos en hierro como la vivianita y la greigita, que en la Tierra están asociados tanto con sedimentos ricos en materia orgánica como con ciertas formas de vida microbiana.

AVN | FOTO REFERENCIAL