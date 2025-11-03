Alcalde Carlos Guzmán impulsa mejoras y bienestar en Samán Tarazonero II

Ciudad MCY.-La comunidad de Samán Tarazonero II, adscrita a la comuna Jesús Gallardo, protagonizó una amplia jornada de limpieza, desmalezamiento y recolección de desechos, como parte de las acciones permanentes de mantenimiento impulsadas por el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, en articulación con el Poder Popular organizado.

El jefe de la Unidad de Batalla Hugo Chávez (UBCh) Argelia Laya, Yeisser Ascanio, informó que el operativo contó con la participación activa de los voceros comunales y tutores locales, quienes se unieron al personal de trabajadores de Serpumar para embellecer las áreas comunes y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes.

“Asumimos con entusiasmo esta jornada que no solo mejora la estética de nuestros espacios, sino que también contribuye a la salud pública, la organización social y la preservación ambiental”, señaló Ascanio, al destacar el respaldo institucional brindado por la gestión municipal.

Asimismo, anunció importantes avances en materia de servicios públicos, que benefician directamente a más de 2.500 familias del sector.

Entre ellos sobresalen la instalación de 15 nuevas luminarias en distintas veredas, mejorando la seguridad y calidad de vida de los vecinos, y el anuncio de la próxima puesta en funcionamiento del pozo de agua potable, una obra fundamental que garantiza el suministro continuo y eficiente del recurso hídrico.

Ascanio resaltó que estos logros son resultado del trabajo articulado entre el presidente Nicolás Maduro, la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde mariñense Carlos Guzmán, destacando el papel protagónico del mandatario municipal, cuyo apoyo logístico y acompañamiento constante han sido determinantes para la consolidación de estas mejoras.

“El alcalde Carlos Guzmán ha demostrado con hechos su compromiso con cada comunidad del municipio, atendiendo sus necesidades y acompañando al pueblo en soluciones reales que dignifican la vida de todos”, concluyó.

Prensa Mariño |FOTOS: CORTESÍA