Zuata es epicentro cultural del baile La Llora

CIUDAD MCY.-Al sonar de las maracas y sus capachos, el repique del tambor junto a la melodía de la mandolina, el contrabajo y el carángano, la parroquia Zuata celebró la edición 45 del baile tradicional La Llora, convirtiéndose en el epicentro de la máxima manifestación cultural del estado Aragua.

Más de 3 mil personas se dieron cita en el pueblo de Zuata, zona folklórica y cultural, donde convergen un sin número de exponentes de La Llora, manifestación que, por excelencia que ha trascendido las fronteras de Zuata, pasando a ser La Llora de Aragua, Venezuela y el mundo.

Juan Carlos Sánchez, alcalde del municipio José Félix Ribas, expresó satisfacción por compartir un año más del evento cultural, cantando en familia los siete pasos que conforman la manifestación musical.

“Estoy muy contento de estar un año más cantando La Llora con mi hermosa gente de Zuata. En nombre de la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez, de nuestro Ministro de Cultura, Ernesto Villegas y del presidente Nicolás Maduro, quiero felicitar al colectivo La Llora, por mantener viva hoy más que nunca nuestras raíces culturales, en este caso, este extraordinario baile tradicional”, comentó la máxima autoridad civil en Ribas, quien fue sorprendido por el Colectivo La Llora, con la imposición de la orden «La Llora» en su única clase.

AUTORIDADES REGIONALES PRESENTES

La velada cultural reunió a autoridades regionales del estado Aragua, tal fue el caso de Vicmar Olmos, secretaria sectorial del Poder Popular para el Turismo, quien destacó lo hermoso del baile y bondades que ofrece la población de Zuata en cuanto al turismo acompañado de la cultura.

En el mismo orden de ideas, Nicolás González, secretario sectorial del Poder Popular para la Cultura, comentó: “Les invito a visitar Zuata, a bailar La Llora, todo espectacular, realizado con mucho cariño, felicitaciones al Colectivo La Llora, Aragua es cultura y tradición”.

