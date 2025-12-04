Alcalde de Ribas retomó su programa «Sigamos Juntos»

CUIDAD MCY.-En esta nueva etapa de gobierno, el Alcalde del municipio José Félix Ribas, Juan Carlos Sánchez, retomó su programa «Sigamos Juntos» transmitido por diferentes radios locales y por las plataformas digitales; es un espacio de opinión e informativo para dar a conocer los avances de gestión municipal.

De esta manera, el Alcalde inició hablando de esta etapa de reestructuración del gobierno enmascarado en las 7 transformaciones, para luego pasarse por las diferentes dimensiones y los avances más relevantes que han tenido en los primeros 120 días de gestión.

Recalcó Sánchez, que han venido avanzando, paso a paso y seguirán trabajando para garantizar el bienestar del pueblo, impulsando el estado comunal.

Este programa será transmitido todos los martes a partir de las 7 de la noche donde el pueblo podrá interactuar directamente con el Alcalde de la localidad ribense.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS | FOTO: PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS