Fortalecen estructuras de siembra y producción en Tovar

Se realizó la capitación de 30 agricultores para la entrega de kits

CUIDAD MCY.-Con el objetivo de fortalecer la soberanía agroalimentaria, así como, dinamizar la economía local, en el municipio Tovar se realizó el censo y capitación de productores.

Alrededor de 30 agricultores fueron seleccionados en los sectores El Cedral, La Planada, La Capilar y el Consejo Comunal Teresita Ferr, para la entrega de herramientas que le permitan agilizar sus trabajos.

Además, miembros del Trabuco CLAP acompañaron a la jornada, en miras de organizar listas para las próximas entregas de este importante beneficio.

Las acciones estuvieron tuvieron como foco robustecer la siembra de alimentos, y así poder comercializar a mayor escala los distintos y reconocidos rubros colonieros.

Esto permitiría comercializar a gran escala los productos, alcanzando la diversificación del modelo económico, según la primera trasformación del Plan de la Patria.

THAIMARA ORTIZ | FOTOS | ALCALDÍA DE TOVAR