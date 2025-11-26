Alcalde de Sucre inauguró complejo deportivo en Bella Vista

CIUDAD MCY.- Lo dijo y lo cumple, una obra por día en la semana aniversario 405 de Cagua y es por ello, que este martes, el alcalde del municipio Sucre del estado Aragua, Wilson Coy, realizó la entrega de la segunda obra de este período de siete días, el cual es un complejo deportivo con miras a la masificación del deporte.

Explicó el Alcalde, desde la parroquia Bella Vista, que este complejo deportivo podrá ser utilizado por toda la comunidad y está compuesto por una cancha de usos múltiples, un parque infantil para los niños y otro similar para adultos mayores.

«Aquí que estamos cumpliendo con las orientaciones de la ciudadana gobernadora Joana Sánchez, porque queremos siempre transmitir el mensaje del presidente Nicolás Maduro, y es brindar la mayor suma de felicidad posible para todos los habitantes de Cagua y Bella Vista. Estamos cumpliendo con nuestro pueblo y con el Plan de las 7 transformaciones”, destacó Coy.

Agregó la máxima autoridad municipal, que esto fue un proyecto de la Comuna Comandante Eterno de la parroquia Bella Vista. «Le dimos continuidad, porque solo el pueblo salva al pueblo, y es por eso que están las personas muy contentas, porque ahora cuentan con un espacio para hacer deporte, para hacer ejercicio y para la recreación de los niños y niñas de la patria. Continuamos trabajando contigo por Sucre», exaltó Wilson Coy.

Para finalizar, acotó que acelerarán los trabajos en reconstrucción del estadio de Bella Vista así como mejorar la iluminación de estos nuevos espacios.

PRENSA ALCALDÍA DE SUCRE | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE SUCRE