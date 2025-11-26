Zulia continúa volando por los cielos en la LVBP

CIUDAD MCY.- La séptima semana de campeonato de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) mantiene a las Águilas del Zulia como líderes indiscutibles de la pelota rentada nacional. El conjunto rapaz sigue firme en la cima desde el inicio de la temporada 2025-2026, mientras los Tigres de Aragua se mantienen a juego y medio de distancia, presionando en la lucha por el primer lugar.

Los zulianos volvieron a imponerse en casa, esta vez frente a los Tiburones de La Guaira, que atraviesan una difícil campaña y se ubican en el penúltimo lugar de la tabla, a cinco juegos de la cima. La situación de los escualos se complica con el paso de los días, quedando cada vez con menos margen para reaccionar.

Los Bravos de Margarita, que hace dos semanas peleaban la punta, ahora se encuentran en el quinto lugar empatados con los Leones del Caracas, tras sufrir tres derrotas consecutivas, dos de ellas en condición de local.

Caracas busca el repunte tras lograr una victoria clave en Maracay frente a los Tigres, que los colocó momentáneamente en puesto de comodín. El equipo capitalino busca una racha positiva que les permita escalar posiciones y evitar complicaciones en los últimos días de la temporada regular.

Magallanes intenta despertar Los Navegantes del Magallanes vencieron a los Cardenales de Lara y recortaron distancia en la tabla, aunque siguen en el sótano. El equipo necesita reaccionar de inmediato para evitar una eliminación temprana.

Favoritos y aspirantes Aunque Cardenales y Tigres aparecen como favoritos, conjuntos como Leones, Bravos y Águilas están mostrando un gran nivel y podrían meterse en la pelea por el Round Robin, que inicia en enero.

LA MARCA DE GORKYS HERNÁNDEZ

El jardinero de los Tigres de Aragua, Gorkys Hernández, vive un momento histórico en la LVBP. Conocido como “The Hunter”, lidera la ofensiva bengalí y extendió su racha a 20 juegos consecutivos conectando al menos un hit, igualando el récord de la franquicia.

La cadena comenzó el 31 de octubre y se mantuvo intacta durante todo noviembre.

Hernández igualó las marcas de Duane Kuiper (1975-1976) y José “Cafecito” Martínez en la zafra anterior.

Además, se ubica entre los cinco mejores en boletos recibidos (19) y lidera la liga en porcentaje de embasado con .457, superando a Rafael Ortega (.449).

Su desempeño lo consolida como uno de los jugadores más consistentes y determinantes de la temporada.

RAFAEL VELÁSQUEZ | FOTO: CORTESÍA