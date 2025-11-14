Alcalde Julio Melo anunció la reinauguración de tres canchas deportivas en Urdaneta

CUIDAD MCY.-El alcalde del municipio Urdaneta, en el estado Aragua, Julio Melo, anunció con entusiasmo la pronta culminación y reinauguración de tres importantes canchas deportivas que serán entregadas a la comunidad, para el encuentro, la recreación y el desarrollo juvenil en la localidad.
«Estos trabajos de infraestructura deportiva representan un avance significativo en la consolidación de espacios deportivos óptimos para el desarrollo integral de los habitantes de Urdaneta», afirmó la máxima autoridad municipal.
Asimismo, señaló que la ejecución de estas importantes obras forma parte de la política social del gobierno local para mejorar la calidad de vida y el tejido social a través del deporte.
»Nos complace anunciar la inminente reinauguración de tres canchas deportivas que se convertirán en espacios de encuentro y diversión para todos». Recalcó Melo, quien aseguró que su gestión apuesta al deporte y su desarrollo en cada una de las comunidades urdanetense, «por lo que avanzaremos en la creación y consolidación de proyectos como estos que nos llenan de orgullo».
Igualmente, expresó que las obras se enmarcan en la segunda Transformación de la Ley de las 7T y Plan de la Aragüeñidad, además responden a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.
»Urdaneta nuestro compromiso es contigo», enfatizó el alcalde Julio Melo, señalando la prioridad tanto de su gestión como del Ejecutivo nacional y regional en la dignificación de los espacios comunitarios para el deporte y la sana convivencia.
Para finalizar, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, invitó a la comunidad a estar atenta a los próximos anuncios sobre la fecha de la ceremonia de reinauguración, para que todos puedan celebrar la recuperación de estos valiosos espacios.
PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA