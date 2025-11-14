Alcalde Julio Melo anunció la reinauguración de tres canchas deportivas en Urdaneta

CUIDAD MCY.-El alcalde del municipio Urdaneta, en el estado Aragua, Julio Melo, anunció con entusiasmo la pronta culminación y reinauguración de tres importantes canchas deportivas que serán entregadas a la comunidad, para el encuentro, la recreación y el desarrollo juvenil en la localidad.

«​Estos trabajos de infraestructura deportiva representan un avance significativo en la consolidación de espacios deportivos óptimos para el desarrollo integral de los habitantes de Urdaneta», afirmó la máxima autoridad municipal.

​​Asimismo, señaló que la ejecución de estas importantes obras forma parte de la política social del gobierno local para mejorar la calidad de vida y el tejido social a través del deporte.

​»Nos complace anunciar la inminente reinauguración de tres canchas deportivas que se convertirán en espacios de encuentro y diversión para todos». Recalcó Melo, quien aseguró que su gestión apuesta al deporte y su desarrollo en cada una de las comunidades urdanetense, «por lo que avanzaremos en la creación y consolidación de proyectos como estos que nos llenan de orgullo».

Igualmente, expresó que ​las obras se enmarcan en la segunda Transformación de la Ley de las 7T y Plan de la Aragüeñidad, además responden a los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora de Aragua, Joana Sánchez.

​»Urdaneta nuestro compromiso es contigo», enfatizó el alcalde Julio Melo, señalando la prioridad tanto de su gestión como del Ejecutivo nacional y regional en la dignificación de los espacios comunitarios para el deporte y la sana convivencia.

​Para finalizar, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, invitó a la comunidad a estar atenta a los próximos anuncios sobre la fecha de la ceremonia de reinauguración, para que todos puedan celebrar la recuperación de estos valiosos espacios.

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTOS: PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA