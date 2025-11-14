Proyecto habitacional AVV 5 de Julio fortalecerá el derecho a la vivienda en Girardot

CUIDAD MCY.-En el marco de la Segunda Transformación (2T) “Ciudades Humanas y Servicios Públicos”, se desarrolló una reunión de trabajo interinstitucional entre la Alcaldía del municipio Girardot, la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Proyectos; Fundaragua, Aragua Gas, el Instituto Autónomo del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat Digno del estado Aragua (VIDA) y la Dirección regional del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, con el propósito de planificar y coordinar el inicio de la culminación del proyecto habitacional AVV 5 de Julio, ubicado en el sector San Carlos, comuna San Carlos Indestructible, parroquia Pedro José Ovalles del municipio Girardot.

Este urbanismo contempla la construcción de 10 torres verticales, cada una con 20 apartamentos, lo que permitirá brindar soluciones habitacionales a 200 familias aragüeñas. En esta primera etapa, el esfuerzo conjunto entre los distintos niveles de gobierno estará orientado a la culminación de las dos primeras torres, en beneficio directo de 40 familias que forman parte de la Asamblea Viviendo Venezolano (AVV) 5 de Julio.

Durante la reunión se estableció como prioridad la instalación y mejora de los servicios públicos esenciales (agua, gas, electricidad y aguas servidas) para garantizar el desarrollo integral del proyecto. En este sentido, la Gobernación de Aragua asumirá la responsabilidad de materializar estos servicios, mientras que la Alcaldía de Girardot apoyará con maquinaria y mano de obra, y el Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, dirigido por el G/D Raúl Alfonzo Paredes, aportará los materiales necesarios para concretar la obra durante el primer semestre del año 2026.

El presidente del Instituto VIDA y director ministerial de Vivienda en Aragua, Fernando Álvarez, destacó la importancia de este proyecto como muestra del compromiso del Gobierno Bolivariano con las familias que aún esperan por una vivienda digna. “Nos encontramos aquí cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro, de nuestra gobernadora Joana Sánchez y de nuestro alcalde Rafael Morales. Estamos en los espacios de lo que muy pronto será el urbanismo 5 de Julio, un complejo habitacional que contará con 10 torres de 20 apartamentos cada una, para ir dándole respuesta a nuestros habitantes. Muy importante señalar que este urbanismo ya cuenta con su Asamblea Viviendo Venezolano (AVV) 5 de Julio y sus beneficiarios asociados, quienes actualmente se encuentran viviendo en un galpón cercano, pero que gracias al proceso revolucionario estamos avanzando en la planificación para iniciar la culminación de las primeras dos torres en beneficio de 40 familias”, indicó.

Asimismo, Álvarez resaltó el trabajo articulado entre las instituciones del Estado para garantizar soluciones concretas y sostenibles. “Nuestra gobernadora Joana Sánchez se encargará de garantizar la ejecución de los servicios públicos de este urbanismo, nuestro alcalde Rafael Morales apoyará con maquinaria y mano de obra, y el Ministerio de Hábitat y Vivienda, bajo la dirección del G/D Raúl Paredes, aportará los materiales necesarios para concretar esta obra en el primer semestre de 2026. Seguimos cumpliendo con los compromisos del presidente Nicolás Maduro y de nuestra gobernadora Joana Sánchez, enmarcados en la Ley de las Siete Transformaciones (7T), para darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible”, expresó.

Con esta iniciativa, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso con la Gran Misión Vivienda Venezuela y la transformación urbana del estado, consolidando ciudades más humanas, solidarias y dignas, donde cada familia pueda disfrutar del bienestar que solo garantiza una vivienda propia y segura.

PRENSA VIDA ARAGUA | FOTOS: PRENSA VIDA ARAGUA