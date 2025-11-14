Instituto Municipal de la Mujer de Tovar impulsa charlas sobre acoso escolar

Estas actividades están enmarcadas en el marco del Mes Violeta en la referida localidad

CUIDAD MCY.-En el marco del Mes Violeta, el Instituto Municipal de la Mujer “Luisa Cáceres de Arismendi” continúa desarrollando una serie de charlas formativas sobre el acoso escolar, esta vez en la Unidad Educativa Nacional Martín Tovar y Tovar, dirigidas a los niños y niñas de los niveles de 1º a 6º grado.

Estas actividades tienen como objetivo fomentar valores de respeto, empatía y sana convivencia desde las aulas, contribuyendo a la formación de una niñez consciente y libre de violencia. La jornada se realizó en articulación con el Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CMDNNA), como parte de las políticas de prevención y sensibilización promovidas por la Alcaldía del municipio Tovar.

La presidenta del Instituto Municipal de la Mujer, Celena Trujillo, destacó la importancia de llevar estos espacios educativos a las escuelas del municipio. “Estamos convencidos de que educar desde el amor también es transformar. Nuestro compromiso es seguir acompañando a las instituciones educativas para formar una generación más empática, respetuosa y consciente de sus derechos y deberes”, expresó.

Trujillo reiteró que estas acciones se enmarcan en la agenda de trabajo que impulsa el Gobierno Nacional, bajo las orientaciones del presidente Nicolás Maduro, con el respaldo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez y el compromiso del alcalde Maximiliano Suárez, quienes promueven políticas públicas orientadas al bienestar integral de la niñez y la juventud.

