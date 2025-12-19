Alcalde Julio Melo fortalece la justicia comunal y los movimientos sociales en Urdaneta

Durante un significativo encuentro el burgomaestre celebro el rol protagónico que juegan los jueces y juezas de paz en la construcción del estado comunal

CIUDAD MCY.-En un ambiente de compromiso patriótico y espíritu comunitario, el alcalde del municipio Urdaneta, Julio Melo, encabezó los actos conmemorativos del Primer aniversario de la instalación de los Jueces y Juezas de Paz Comunal, una iniciativa promovida por el Gobierno Bolivariano y que apuntala vocera del Poder Poder Popular en la gobernación de Aragua, Joana Sánchez.

​Durante la actividad, el mandatario local resaltó la importancia de esta figura jurídica que nace del seno del pueblo. «Hace un año dimos un paso fundamental en la construcción de una justicia más cercana, accesible y humana. Nuestros Jueces y Juezas de Paz son el corazón de la mediación y la convivencia armónica en nuestras comunidades», aseveró Melo.

​La máxima autoridad municipal aprovechó la ocasión para rendir tributo al esfuerzo voluntario de estos hombres y mujeres, calificándolos como «faros de entendimiento» en cada rincón urdanetense.

Gracias a su labor, se ha logrado consolidar la paz social mediante el diálogo directo, evitando la judicialización de conflictos menores y fortaleciendo el tejido vecinal.

​IMPULSO AL MOVIMIENTO FUTURO ARAGUA

​En el marco de esta agenda de fortalecimiento institucional, el alcalde Melo sostuvo un encuentro extraordinario con la estructura del Movimiento Futuro Aragua.

La reunión sirvió para realizar el balance anual de gestión y trazar las líneas estratégicas que permitirán potenciar los movimientos sociales en la región.

​Melo enfatizó que el objetivo primordial es empoderar al Poder Popular a través de estructuras sólidas.

​»Seguimos impulsando la participación ciudadana de todos los sectores sociales para la conformación de estructuras de base que nos permitan avanzar en una nueva forma de hacer política, más cercana a nuestro pueblo».

PRENSA ALCALDÍA DE URDANETA | FOTOS | CORTESIA